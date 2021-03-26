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اليوم.. كوكب الزهرة يمر خلف الشمس مباشرة (ظاهرة الاقتران العلوي)

01:55 ص الجمعة 26 مارس 2021
اليوم.. كوكب الزهرة يمر خلف الشمس مباشرة (ظاهرة الاقتران العلوي)

كوكب الزهرة

كتب - يوسف عفيفي:

يمر كوكب الزهرة، اليوم الجمعة، خلف الشمس مباشرة تقريبًا، وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران العلوي".

وكشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الكوكب سينتقل من "سماء الفجر" إلى "نجم المساء" وسيكون على مسافة درجة واحدة فقط من الشمس، مما يجعله غير قابل للرصد تمامًا لعدة أسابيع بينما يضيع في وهج الشمس.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، أن الاقتران العلوي للزهرة يحدث مرة في كل (584 يومًا) عندما تكون الأرض والزهرة على جانبي متعاكسين من الشمس، وهذا الحدث يمثل نهاية ظهور الكوكب في سماء الفجر وانتقاله ليصبح في سماء المساء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتابع أبو زاهرة: سيمر كوكب الزهرة أيضًا بنقطة الأوج - وهو الوقت الذي يكون فيه بعيدًا عن الأرض - على مسافة 257,308,338 كيلومتر من الأرض، مما يجعله يبدو صغيرًا وبعيدًا جدًا، فإذا كان يمكن رصده فسيبلغ قطره 9.7 ثانية قوسية بينما يظهر قرصة مضاء بالكامل.

كوكب الزهرة الشمس علماء الفلك ماجد أبو زاهرة

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