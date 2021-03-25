وزير شؤون المجالس النيابية يزور مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية - صور

كتب - نشأت علي:

زار المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الخميس، المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأتي الزيارة في إطار استعدادات الحكومة للانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرى وزير الشئون النيابية، جولة تفقدية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه خلالها مسئولي الإدارات التي ستتولى استلام مقر الوزارة الجديد، وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.

واستمع "فؤاد" إلى شرح من المسئولين حول الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بمقر الوزارة ، كما قام بتفقد مكونات مبنى الوزارة ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.

أكد الوزير علاء الدين فؤاد في تصريح صحفي، أن ما يجري على أرض مصر الآن من مشروعات يعد نقلة حضارية غير مسبوقة.

وقال «فؤاد»: إن القيادة السياسية في مصر تحدت كل الصعاب وواجهت كل المشكلات التي تركت لسنوات دون حلول، لافتا إلى أن جموع الشعب المصري تنتظر افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره المشروع العملاق الذي طال انتظاره.

واستطرد قائلا: أدق وصف لما يحدث الآن له، هو ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن العاصمة الإدارية ستكون الجمهورية الجديدة.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية، هما الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتي الذي يستطيع العبور إلى المستقبل بدروع العلم والمعرفة، وأنه يجب أن يفخر كل مصري بأن مصر استطاعت تحقيق هذا الحلم في ظل ظروف عصيبة وتراجع اقتصادي على مستوى العالم أجمع، وفي ظل جائحة فيروسية غير مسبوقة ، ولولا قوة مصر قيادةً وشعبًا لم تكن تستطيع تحقيق ذلك.

وأوضح أن الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية في هذا المجال لا يمكن إغفاله ودونه ما تحقق هذا الحلم، ورغم كل الجبهات التي تدافع عنها قواتنا المسلحة إلا أنها استطاعت أن تسبق الزمن وأن تدير منظومة التطوير والبناء بمنتهى الالتزام والدقة والحسم، وأنه لا يمكن أيضًا إغفال الدور الذي يقوم به رئيس الوزراء ومعاونيه في متابعة كل كبيرة وصغيرة في هذا الحدث وإصداره التعليمات الدقيقة لكل الوزارات، لاتباع المنهجية التي وضعتها رئاسة الوزراء والتي تم تنفيذها من كل وزارات وجهات الدولة.