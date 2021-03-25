الصحة العالمية: الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر من الدول المتقدمة في مكافحة مرض الدرن، وسيتم الإعلان عن خلو مصر من مرض الدرن قريبًا، موجهة الشكر في هذا الصدد للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المبادرات التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة مما ساهم في تعزيز صحة المواطنين مما ساهم في خفض نسب الإصابة بالدرن.

كما أشادت بمجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في توفير البرامج العلاجية لمرضى الدرن، موضحة أن منظمة الصحة العالمية اتخذت من البرنامج القومي المصري نموذجًا لمكافحة الدرن في منطقة شرق المتوسط، وتستعين به في وضع البرامج الأخرى، كما أقيم بمصر الكثير من البرنامج التدريبية للعاملين في مجال مكافحة الدرن بدول إقليم شرق المتوسط على الطرق التشخيصية والعلاجية لمرض الدرن.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام حسنى مستشار وزيرة الصحة للتميز الإكلينيكي، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى أن ما بذلته وزارة الصحة في التعامل مع جائحة كورونا وما نتج عنه من تطوير لوحدات الأمراض الصدرية ووضع بروتوكولات علاجية والتدريب عليها ورفع القدرات العلمية للفرق الطبية يعد طفرة في تغيير خريطة الطب المبنى على الدليل والذي يتعامل مع الحالات من مبدأ توحيد طرق التشخيص والعلاج، موضحا أن الدرن لا يعتبر مثل الأمراض العادية فهناك ما يعادل ثلث سكان العالم مصابون بعدوى المرض ولكن لا تحدث الإصابة إلا للفئات الأكثر عرضة حيث يكون جهازهم المناعي غير قابل للتصدي للمرض ونسبها لا تتجاوز 5%.

وأضاف أن ما تحقق في مجال مكافحة الدرن إنما ينم عن قيادة واعية علمية تتبع أفضل الوسائل الاستراتيجية والأسس العلمية من وضع أدلة استرشادية والتدريب عليها وعمل قاعدة بيانات ودراسات بحثية تخرج بتوصيات من شأنها إحراز تقدم في مكافحة هذه الأمراض وهو ما أشادت به جميع المنظمات المحلية والدولية.

كما استعرض الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية جهود وزارة الصحة في مكافحة مرض الدرن حتى عام 2020، مشيراً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 25 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وجار الانتهاء من بناء مستشفى صدر السويس، وتجهيز مستشفى صدر بسيون بالغربية، مضيفًا أنه تم تجهيز 16 عيادة لصحة الرئة وقياس وظائف التنفس ومكافحة التدخين بمستشفيات صدر ( إمبابة - العباسية - دمنهور - المعمورة - المحلة - طنطا - دمياط - شبين الكوم - المنصورة - الفيوم - الاسماعيلية - الفيوم - أسيوط - المنيا - قنا - أسوان)، وتزويدهم بأجهزة قياس وظائف التنفس، كما تم تزويد العيادات بأجهزة تابلت لإدخال بيانات المرضى المترددين والذين يعانون من مرض الربو الشعبي، وإعداد برنامج إحصائي إلكتروني ينتج عنه سبورة بيانات (داش بورد) لتحليل بيانات المرضى.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور حسام حسني، وأعضاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن برئاسة الدكتور وجدي أمين، لجهودهم في مكافحة الأمراض الوبائية (فيروس كورونا المستجد ومرض الدرن).​