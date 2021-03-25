البحوث الفلكية يكشف عدد أيام رمضان وموعد عيد الفطر
كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مطلع شهر رمضان فلكيا سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، على أن يكون آخر أيام الشهر يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021.
وأكد القاضي، في تصريحات له اليوم الخميس، على أن شهر رمضان 30 يوما هذا العام، مضيفا أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون موافقا 13 مايو.
وأشار رئيس البحوث الفلكية، إلى أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون يوم 28 من شهر شعبان، مستبعدا أن يحدث اختلاف في المواعيد المعلنة.
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