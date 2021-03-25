وفاة الكاتب الصحفي عاصم القرش رئيس تحرير الأهرام ويكلي السابق
كتب- مينا غالي:
أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وفاة الكاتب الصحفي عاصم القرش، رئيس تحرير الأهرام ويكلي السابق.
وكتب ميري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاصم القرش في ذمة الله.. فقدت الجماعة الصحفية صحفيا مهنيا قديرا رئيس تحرير الأهرام ويكلي السابق.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".
وتولى "القرش" رئاسة تحرير الأهرام ويكلي في يوليو من عام 2005، بعد تعيينه من جانب مجلس الشورى.
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