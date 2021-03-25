أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وفاة الكاتب الصحفي عاصم القرش رئيس تحرير الأهرام ويكلي السابق

01:09 م الخميس 25 مارس 2021
وفاة الكاتب الصحفي عاصم القرش رئيس تحرير الأهرام ويكلي السابق

الصحفي عاصم القرش

كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وفاة الكاتب الصحفي عاصم القرش، رئيس تحرير الأهرام ويكلي السابق.

وكتب ميري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاصم القرش في ذمة الله.. فقدت الجماعة الصحفية صحفيا مهنيا قديرا رئيس تحرير الأهرام ويكلي السابق.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

وتولى "القرش" رئاسة تحرير الأهرام ويكلي في يوليو من عام 2005، بعد تعيينه من جانب مجلس الشورى.​

عاصم القرش نقابة الصحفيين جريدة الأخبار فيسبوك

الخبر التالى:

تنسيقية شباب الأحزاب تنظم فعالية حوارية عبر تطبيق "CLUB HOUSE"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 197350

    عدد المصابين

  • 151444

    عدد المتعافين

  • 11720

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البحوث الفلكية يكشف عدد أيام رمضان وموعد عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا