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مجانا أو بـ 3 جنيهات.. الإسكان: طريقتان للتظلم من نتيجة حجز شقق "سكن لكل المصريين"

10:26 ص الخميس 25 مارس 2021
مجانا أو بـ 3 جنيهات.. الإسكان: طريقتان للتظلم من نتيجة حجز شقق "سكن لكل المصريين"

عاصم الجزار

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين: الأولى من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومي، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه الذي ينحصر بين 3 احتمالات، أولها "مُنطبق"، وثانيها "غير مُنطبق" وأسباب عدم الانطباق، وثالثها "الرقم غير مُسجل"، وذلك للمواطنين الجاري الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات، وسيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

عاصم الجزار وزير الإسكان شقق سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد دعم التمويل العقاري

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