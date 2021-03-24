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زيادة فترات سطوع الشمس.. الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية بدءا من الغد

10:46 م الأربعاء 24 مارس 2021
زيادة فترات سطوع الشمس.. الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية بدءا من الغد

الطقس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من غد الخميس تحسنا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، في بيان لها: خلال الـ 48 ساعة الماضية شهدت البلاد عواصف ترابية على معظم الأنحاء حيث انخفضت معها الرؤية الأفقية وهذا بسبب نشاط الرياح الناتج عن مرور كتل هوائية مختلفة ولكن هذه الأحوال من سمات فصل الربيع وهو فصل انتقالي يتسم بتغيرات حادة وسريعة في حالة الطقس.

وتابعت: بداية من الغد يسود طقس صافي ونقي على معظم الأنحاء وتبدأ فترات سطوع الشمس بالازدياد، كما تظهر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية كما تنشط الرياح نشاطا نسبيا ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.

سطوع الشمس الطقس الأرصاد حالة الجو

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