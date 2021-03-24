وزير المالية: 2.1 مليار جنيه لتمويل العام الأول من مشروع إحلال السيارات

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأوضح معيط، خلال الاجتماع، أن الموازنة المالية للعام الجديد تتضمن مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات (50 - 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکي) للعمل بالغاز الطبيعي.​