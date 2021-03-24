أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزير المالية: 2.1 مليار جنيه لتمويل العام الأول من مشروع إحلال السيارات

10:09 م الأربعاء 24 مارس 2021
وزير المالية: 2.1 مليار جنيه لتمويل العام الأول من مشروع إحلال السيارات

مصطفى مدبولي

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وأوضح معيط، خلال الاجتماع، أن الموازنة المالية للعام الجديد تتضمن مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات (50 - 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکي) للعمل بالغاز الطبيعي.​

مصطفى مدبولي إحلال السيارات وزير المالية محمد معيط الغاز الطبيعي مجلس الوزراء

الخبر التالى:

معيط: 10.8 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم ألبان الأطفال واستكمال التأمين الصحي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 196061

    عدد المصابين

  • 150424

    عدد المتعافين

  • 11637

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزير المالية يزف بشرى سارة لأكثر من 10 ملايين صاحب معاش

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا