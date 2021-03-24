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البابا تواضروس: "العند هو الخطوة الأولى نحو انحدار الإنسان للخطية"

08:26 م الأربعاء 24 مارس 2021
البابا تواضروس: "العند هو الخطوة الأولى نحو انحدار الإنسان للخطية"

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم من كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالعباسية، حيث تم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية "أغابي ومي سات وسي تي في" إلى جانب قناة coc القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأمل قداسة البابا تواضروس في مثل "الابن الضال"، موضحًا أن العند هو الخطوة الأولى في انحدار الإنسان نحو الخطية، حيث إن العند يتسبب في لعنة، حتى أن الابن الضال كان يشتهي أكل طعام الخنازير.

وقال البابا تواضروس إن الابن الضال رجع إلى نفسه، بعد أن فقد كل شيء، إلا شيء واحد هو الذي أعطاه طاقة قوية وهي روح الرجاء، لافتًا إلى أن كلمة التوبة تعمل في قلب الإنسان ويستخدمها الله ليفتش عن التائبين في كل مكان.

وواصل البابا تواضروس، أن والد الابن الضال كان قلبه ممتلئ بالمحبة، وذبح له عجلا مسمنا، وقدم له أحضانا مفتوحة، وقربه إلى قلبه، وكان استقباله مشهدا مفرحا للجميع، لافتا إلى أن الشقيق الأكبر رفض توبة أخيه وهو يمثل كل شخص لديه بر ذاتي وكان يتعامل مع والده بصورة غير مقبولة.​

البابا تواضروس الابن الضال القنوات الفضائية المسيحية الكرازة المرقسية

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