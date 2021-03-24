تعاملنا مع حالات مشابهة.. رئيس "قناة السويس" يكشف آخر مستجدات تعويم السفينة الجانحة

كتب- محمد نصار:

صرح أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة.

وقال ربيع، في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم، إن السفينة جنحت من جنوب القناة عند الكيلو 151 ترقيم قناة السويس

وأضاف أن هذه الواقعة حدثت أمس في تمام الساعة الثامنة والنصف، مشيرًا إلى مرور 12 مركبًا من القناة قبل هذا الموعد، مؤكدًا أن قافلة الشمال كانت قد مرت بالكامل من الشمال وربطت مع البحيرات المرة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم إدخال 12 سفينة اليوم من قافلة الشمال، متابعا: "هذا أقصى ما نفعله لتشغيل القناة لحين تعويم السفينة".

وأشار ربيع، إلى أن ضخامة الحاوية جعلتها تستغرق وقتًا لتعويمها، ذاكرًا أنها ليست المرة الأولى، إذ سبق وتعاملت الهيئة مع حالات مشابهة كثيرة.​