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بحضور السيسي و"ندايشيمي".. مراسم توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين مصر وبوروندي "صور"

07:22 م الأربعاء 24 مارس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، جانب من حضور الرئيس ونظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية.

وناقش، الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيميي بقصر الاتحادية، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، قائلا: "أكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

وأضاف السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البوروندي، أنهما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مضيفًا: "أكدت ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".​

السيسي الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي بوروندي مذكرات تفاهم

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