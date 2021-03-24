وفاة 4 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 410 شهداء
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الأربعاء، وفاة 4 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 410 شهداء.
وقالت النقابة، في بيان اليوم، إن الأطباء هم: الدكتور محمود حامد نظامي استشاري القلب، الدكتور هشام زكي أبوخوخ استشاري حميات والمدير السابق لإدارة الطب الوقائي بدمياط، والدكتور علي محمد سالم مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد الأسبق بالمنوفية، والدكتور محمد حسن سيد استشاري الجراحة العامة والمسالك البولية ومدير سابق باستقبال مستشفى بولاق العام.
وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.
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