ضبط محاولة تهريب هواتف مع راكب قادم من الإمارات بمطار برج العرب
كتب - محمد عبيد
ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولى ، اليوم الثلاثاء ، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ، حاول واكد تهريبها من الامارات فور وصوله ، وذلك بمساعدة موظفين بالمطار ، وتم ضبط الهواتف واتخاذ الاجراءات القانونية .
قالت مصادر جمركية إنه وردت معلومات من محمود فياله رئيس قسم مكافحة التهريب ، وساري عبد الحليم رئيس قسم الامن الجمركي ، بمحاولة راكب قادم على طائرة فلاى دبى القادمة من دبي ، تهريب عدد من الهواتف المحمولة والخروج بهم من مطار برج العرب الدولى بمساعدة مجموعة من الموظفين العاملين بالمطار .
وبالعرض على سامح شرباش مدير الجمرك ، قرر تشكيل لجنة من مصطفى حسين رئيس الوردية لتتبع الراكب والموظفين ، حيث تم ضبط أحد الموظفين العاملين بالمطار ، والذى قام بتسلم الهواتف من الراكب ، ولف ١٣ هاتفا محمولا على جسده محاولا الخروج بها من الدائرة الجمركية ، كما قامت اللجنة بالبحث بداخل دورات المياه ، وتم العثور على ٥٩ هاتفا محمولا آخرين ، ليصبح العدد الإجمالي ٧٢ هاتفا محمولا .
قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية ، إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط ، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابة على كافه المطارات والمنافذ الجمركية ، واحباط كافه محاولات التهريب الجمركي .
الخبر التالى:التعليم تعلن طرق تقييم مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
196061
عدد المصابين
-
150424
عدد المتعافين
-
11637
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان