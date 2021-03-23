تصل لـ 100 ألف جنيه.. توقعات بارتفاع أسعار الحج هذا العام (الأسباب والتفاصيل)

كتب – يوسف عفيفي:

توقع عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، ارتفاع أسعار الحج بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، واتجاه السعودية لتقليل كوتة الحجاج وفقا لمؤشرات الوضع الحالي.

وأرجع أصحاب الشركات في تصريحات لمصراوي، الأسباب المتوقعة لارتفاع الأسعار، إلى الاشتراطات الصحية الحالية، وعدد الحجاج المتوقع داخل الغرف الفندقية وتقليل عدد الأفراد في الباصات السياحية لـ 25 حاجا، بالإضافة إلى الحصة التي سيتم تحديدها للدول، وهو ما يؤدي حتما لارتفاع الأسعار.

وأعلنت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، جاهزية القطاع لتنفيذ موسم الحج تحت أي وضع، لافتة إلى انتظار وزارة السياحة ضوابط المملكة العربية السعودية المنظمة للحج والأعداد المستهدفة والسن وآلية الدخول والخروج من وإلى المملكة.

وأشاد أحمد البكري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بقرار وزيرة الصحة بشأن تخصيص لقاح كورونا للحجاج، لافتا إلى أن أسعار الحج سترتفع بنسبة تتراوح بين 50 ـ 60% عن العام قبل الماضي، نتيجة الإجراءات الإجراءات الاحترازية الصعبة والتباعد المؤكد خلال أداء المناسك، وتكلفة سعر اللقاح والغرف الفندقية، وتقليل كوتة مصر، وتحديد أعداد الحجاج في كل أتوبيس سياحي

وتابع البكري لمصراوي: "مثلا الحج الاقتصادي "البرنامج الشعبي" سيبدأ من 70 إلى 80 ألف جنيه بدون الطيران على أن يصل لـ 100 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران".

وتوقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، وصاحب شركة سياحة، أن ترتفع الأسعار ضعف العام قبل الماضي، وتصل لـ 100 ألف جنيه كحد أدنى للحج الاقتصادي، نظرا للتسكين والنقل وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة بهم.

وأوضح سلطان لمصراوي، أنه رغم هذه التوقعات، لكن تظل الظروف الحالية صعبة للغاية، خاصة في ظل عدم معرفة الطاقة الاستيعابية التي ستعمل بها السعودية، ومنها: تكلفة اللقاح والتباعد الذي يعد شرطا أساسيا في الحج.

من ناحيته، قال حمزة عنبي، صاحب شركة سياحية تعمل في الحج، إن أسعار الحج ستزيد بنسبة تبدأ من 40% عن العام قبل الماضي، نتيجة تقليل الأعداد المتوقعة لأداء الفريضة بنسبة 50%.

وأكد عنبي في تصريح خاص، أن زيادة الأسعار وتقليل أعداد الحجاج، يأتي نتيجة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع ومنها: لقاح كورونا والغرف الفندقية ـ(السكن الثنائي)- وتحديد حمولة الأتوبيس بحد أقصى 25 حاجا في كل باص.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت تخصيص شحنات لأغراض الحج والسفر، وأن كل من يسافر للحج سيتلقى اللقاح، استعدادا للحج والسفر للخارج عندما يحل موعدهم، وذلك مع الجهات المعنية بشأن توفير اللقاحات.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية، ضوابط الحج لعام 2021، والتي تضمنت إلزام الحجاج القادمين من الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، مع إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إليها، وذلك وفقاً للصحف السعودية.