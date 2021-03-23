الإسكان: المهندس علاء عبدالعزيز مشرفاً عاماً على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات

كتب- مصراوي:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي المهندس علاء عبدالعزيز السيد سليمان، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن لشئون المرافق، الإشراف العام على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.