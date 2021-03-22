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​"كتلتان هوائيتان".. الأرصاد تكشف سبب العواصف الترابية التي تشهدها البلاد

10:12 م الإثنين 22 مارس 2021
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العواصف الترابية التي أثيرت اليوم الاثنين، على مناطق من غرب مصر وليبيا تظهر (باللون الوردي) نتيجة كتلتين هوائيتين الأولى ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوي، والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوي، يتقدم تدريجيًا نحو المناطق الحارة من ليبيا، ما يسهل إثارة الرمال هناك.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي طوال الليل حتى الغد، ما يعمل على رفع درجات الحرارة الصغرى، وإثارة الرمال غدًا على مناطق متفرقة تصل إلى حد العاصفة على سيناء والسواحل الشرقية.

موجة الأتربة العواصف الترابية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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