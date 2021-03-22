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"الإسكان": افتتاح مقر السجل المدني بمدينة سوهاج الجديدة وإصدار أول بطاقة رقم قومي لرئيس الجهاز

02:45 م الإثنين 22 مارس 2021
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كتب- مصراوي:

قال المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم افتتاح مكتب السجل المدني لمدينة سوهاج الجديدة، لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة لأهالي المدينة الجديدة خاصة، ومحافظة سوهاج عامة.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أنه تم تنفيذ مقر السجل المدني على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة التي توفر سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها، حيث تم مراعاة توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة، وإجراءات الأمن والسلامة والأمن، وأماكن الدخول والخروج والانتظار للمواطنين بالمبنى، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذُل أقصى جهد لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وفي لفتة طيبة، تم إصدار أول بطاقة رقم قومي من السجل المدني بالمدينة، باسم المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، تأكيداً على حسن سير العمل بالسجل ومرونة الإجراءات في استخراج المستندات للمواطنين.​

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