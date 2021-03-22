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​​"أفريقية النواب": اختيار سامية صلوحي لرئاسة تنزانيا انتصار جديد للمرأة الأفريقية

04:01 ص الإثنين 22 مارس 2021
​​"أفريقية النواب": اختيار سامية صلوحي لرئاسة تنزانيا انتصار جديد للمرأة الأفريقية

مجلس النواب

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب شريف الجبلي، إن اختيار السيدة سامية حسن صلوحي لمنصب رئيس دولة تنزانيا، هو انتصار جديد للمرأة في أفريقيا والعالم.

وتوجه رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالتهنئة للسيدة سامية حسن صلوحي، التي شغلت منصب نائب الرئيس الراحل جون ماجوفولي، وأصبحت أول رئيسة لدولة تنزانيا، بعد أن أدت اليمين الدستورية لتتولي منصب رئيس الجمهورية.

وأعرب الجبلي في بيان اليوم الأحد، عن ثقته في قدرة "صلوحي" على مواصلة تنزانيا لمسيرتها وتحقيق النهضة الشاملة لصالح الشعب التنزاني، متوجهًا بالتهنئة للحكومة والشعب التنزاني على الترحيب برئاسة سامية حسن صلوحى لتنزانيا وانتقال السلطة بطريقة ديمقراطية سلسلة.

وأكد أن "صلوحي" لها باع طويل في السياسة والعلاقات الدولية، خاصة أنها مثلت دولة تنزانيا في جميع اجتماعات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا التي تعقد خارج البلاد، وستكون لديها القدرة على تحقيق النجاح في هذا المنصب رفيع المستوى.

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