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عادة لا إنسانية.. "الشيوخ": ختان الإناث موروث شعبي وليس من الشعائر الدينية

04:20 م الأحد 21 مارس 2021
عادة لا إنسانية.. "الشيوخ": ختان الإناث موروث شعبي وليس من الشعائر الدينية

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، إن ختان الإناث ليس من الشعائر الدينية؛ ولكنه موروث شعبي لا بد من الإقلاع عنه.

وأضاف عبد المحسن، أن الإسلام كرَّم المرأة أعز تكريم، مؤكدًا أنه يؤيد القانون من حيث المبدأ ويوافق عليه .

وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن فلسفة مشروع القانون هي تغليظ العقوبات لتجريم ختان الإناث.

وطالب هلال بأن تكون هناك حملة مجتمعية وتوعوية يشارك فيها المجتمع بالكامل؛ للتعريف بتغليظ العقوبة والإقلاع عن تلك العادات السيئة التي تصيب الطفلة بآلام نفسية؛ وهي عادة لا إنسانية .

وأشار النائب إلى أنه مع مشروع القانون ويوافق عليه من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

ويأتي مشروع القانون ضمن عدد من مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرًا؛ لأخذ رأيه فيها طبقًا للمادة 249 من الدستور.

مجلس الشيوخ ختان الإناث الشعائر الدينية أيمن عبد المحسن

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