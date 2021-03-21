السيسي يصل مركز المنارة لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أمس عن القائمة الكاملة للأمهات الفائزات بالأم المثالية لعام 2021.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي، باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 خلال الفترة من 27 يناير وحتى 14 فبراير في مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.