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السيسي يصل مركز المنارة لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

11:13 ص الأحد 21 مارس 2021
السيسي يصل مركز المنارة لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مركز المنارة للمؤتمرات لحضور احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أمس عن القائمة الكاملة للأمهات الفائزات بالأم المثالية لعام 2021.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي، باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 خلال الفترة من 27 يناير وحتى 14 فبراير في مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية تكريم المرأة المصرية الأم المثالية السيسي مركز المنارة للمؤتمرات عيد الأم

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