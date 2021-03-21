كورونا في 24 ساعة| تفاصيل اللقاح المصري وسبب الإصابة بعد التطعيم.. والصحة العالمية تحسم الجدل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149489 حالة حتى اليوم.

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لماذا تأخر تطعيم بعض كبار السن ؟.. مستشارة وزيرة الصحة تجيب

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