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الجمعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 8 ساعات

06:50 م الأربعاء 17 مارس 2021
الجمعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 8 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية - مساكن الضباط - مساكن الشباب - كفر نصار - كوم بكار - عزبة جبريل - منشية البكاري)، لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021 .

يأتي الانقطاع بسبب إصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

قطع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة كسر بخط مياه

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