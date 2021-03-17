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بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم شقق "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

08:00 ص الأربعاء 17 مارس 2021
بأرقام العمارات.. مواعيد تسليم شقق "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

شقق سكن مصر

يبدأ جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم مرحلة جديدة من شقق مشروع سكن مصر "المرحلة الرابعة" بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 155، يوم الأربعاء 17/3/2021، وتخصيص يوم الخميس 18/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأربعاء 24/3/2021، وتخصيص يوم الخميس 25/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار عبدالمقصود، في بيان، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الأربعاء 31/3/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مؤكداً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأربعاء 7/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 8/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 14/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 15/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الخامس، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الثلاثاء 20/4/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الأربعاء 21/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السادس.

وأوضح عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الأربعاء 28/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 29/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع السابع، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 168، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 5/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 6/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثامن.

وأكد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 12/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 13/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع التاسع، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 19/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 20/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع العاشر.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء، 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 26/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 27/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الحادي عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم21، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم20، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 2/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني عشر.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الأربعاء 9/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث عشر، وتسليم وحدات العمارة رقم 135، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 15/6/2021، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 16/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 17/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع عشر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 159، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الثلاثاء 22/6/2021، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الأربعاء 23/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 27/6/2021، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 28/6/2021.

شقق سكن مصر أكتوبر الجديدة وحدات سكنية المرحلة الرابعة

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