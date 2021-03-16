مصر ترسل مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة لكل من اليمن وجنوب السودان.

جاء ذلك في اطار الدعم والتضامن المصري مع الدول الشقيقة في وقت الأزمات والمحن.

ونشر المتحدث العسكري مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، يتضمن تفاصيل المساعدات الطبية المرسلة إلى اليمن وجنوب السودان.