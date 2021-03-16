أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مصر ترسل مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان

10:20 م الثلاثاء 16 مارس 2021
مصر ترسل مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان

مصر ترسل مساعدات طبية إلى اليمن وجنوب السودان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة لكل من اليمن وجنوب السودان.

جاء ذلك في اطار الدعم والتضامن المصري مع الدول الشقيقة في وقت الأزمات والمحن.

ونشر المتحدث العسكري مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، يتضمن تفاصيل المساعدات الطبية المرسلة إلى اليمن وجنوب السودان.

مساعدات مصرية جنوب السودان اليمن القوات المسلحة المصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 0-1 الترجي.. حمدو الهوني يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا