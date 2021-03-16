علاء عمران يحصل على عرض بأسعار مخفضة للصحفيين بفندق نادي شرم الشيخ

كتب- مصراوي:

أعلن الزميل علاء عمران المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، حصوله على موافقة لمجموعة من العروض بأسعار مخفضة، لإقامة للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، بفندق نادي الرياضات بمدينة شرم الشيخ.

ويتضمن العرض تخفيضات للزملاء الصحفيين، للإقامة بالغرف المختلفة، واستخدام الخدمات المختلفة بالفندق، وسيارات للانتقال داخل المدينة بأسعار مخفضة، وأماكن لانتظار السيارات مجانًا بالفندق، بالإضافة إلى مدارس للألعاب المختلفة للأطفال تحت إشراف مدربين، والعديد من الأنشطة الأخرى.

وينتخب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يوم الجمعة المقبل، النقيب و6 أعضاء للمجلس.