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تساعد على التنمية وتقضي على الإرهاب.. برلمانيون يشيدون باتفاقية إنشاء محطات مياه برفح وبئر العبد

02:04 م الثلاثاء 16 مارس 2021
تساعد على التنمية وتقضي على الإرهاب.. برلمانيون يشيدون باتفاقية إنشاء محطات مياه برفح وبئر العبد

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن اتفاقية محطتَي تحلية مياه بحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة ستساعد على تحقيق تنمية كبيرة في أراضي سيناء، وستعزز من القضاء على الإرهاب في ذلك الجزء العزيز من أرض الوطن.

جاء ذلك خلال مناقشة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتَي تحلية مياه البحر في مدينتَي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

وقال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن تلك الاتفاقية ستقضي على أعمال التطرف والإرهاب؛ لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بأعمال وتطوير وتنمية سيناء.

وتابع العوضي: "أعمال التنمية في سيناء تحافظ على الأمن القومي المصري"، موجهًا الشكر إلى الصندوق الكويتي.

ومن جانب، أعلن النائب عادل عامر موافقته على الاتفاقية، مؤكدًا أن تلك المشروعات تساعد على تحسين البيئة الصحية في مصر، ويجب أن نحافظ على تلك المشروعات.

وطالب عامر وسائل الإعلام بتبني قضية رفع مستوى الوعي؛ للحفاظ على تلك المشروعات؛ خصوصًا أننا اقتربنا على تنفيذ حياة كريمة، ويتبقى سلوك المواطن.

ومن جانبه، قال النائب أحمد حسن، إنه يوافق على الاتفاقية؛ ولكن يجب أن نراعي الفلاح، خصوصًا أن الظروف المحيطة به باتت تؤثر عليه، لا بد أن تكون هناك إعانة للفلاح، على غرار زيادة المعاشات والأجور.

وفي السياق ذاته، وجه النائب جابر أبو خليل، الشكر إلى الصندوق الكويتي على تلك الاتفاقية، مطالبًا الحكومة بدعم الفلاح، قائلًا: الفلاح لم يعد يكسب في زراعته 500 جنيه.

وأضاف أبو خليل: كل السلع التي يبيعها الفلاح تباع بأقل من سعرها، مطالبًا بزيادة سعر توريد قصب السكر؛ لا سيما أن سعره الحالي الذي يصل إلى 720 جنيهًا لا يغطي تكاليف الإنتاج.

مجلس النواب الإرهاب محطات مياه بئر العبد

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