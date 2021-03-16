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السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء

09:28 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكك الحديدية


كتب- مصراوي:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضح بيان، أن التأخيرات كالتالى:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالى

متوسط تأخيرات القطارات كالآتى:

القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

أسيوط / أسوان مدة 20 دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وأهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

تأخيرات القطارات مواعيد القطارات السكك الحديدية

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