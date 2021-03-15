برلماني: انتقدت بيان وزير الاتصالات فأغلق بريد قريتي.. وجبالي يطالبه بتقديم طلب بالواقعة
كتب- نشأت علي:
انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، قيام وزارة الاتصالات بإغلاق مكتب البريد الوحيد بقريته؛ مما يعطل مصالح المواطنين.
وقال هاشم، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إن قرار الغلق تم عقب قيامه بانتقاد وزير الاتصالات خلال مناقشة بيان الحكومة، متسائلًا: هل قرار الغلق جاء نكاية فيه بسبب انتقاد الوزير؟!
وأضاف النائب: "هل كل وزير سيعاقب الناس في الدوائر إذا هاجمه النواب؟! مطالبًا بأن تكون هناك حالة من الانضباط في تعامل الوزراء مع البرلمان.
وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، النائبَ بتقديم طلب بالواقعة وفقًا لما نصت عليه اللائحة.
الخبر التالى:البرلمان يقر اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
190924
عدد المصابين
-
147234
عدد المتعافين
-
11300
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان