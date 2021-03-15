أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

برلماني: انتقدت بيان وزير الاتصالات فأغلق بريد قريتي.. وجبالي يطالبه بتقديم طلب بالواقعة

02:04 م الإثنين 15 مارس 2021
برلماني: انتقدت بيان وزير الاتصالات فأغلق بريد قريتي.. وجبالي يطالبه بتقديم طلب بالواقعة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، قيام وزارة الاتصالات بإغلاق مكتب البريد الوحيد بقريته؛ مما يعطل مصالح المواطنين.

وقال هاشم، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إن قرار الغلق تم عقب قيامه بانتقاد وزير الاتصالات خلال مناقشة بيان الحكومة، متسائلًا: هل قرار الغلق جاء نكاية فيه بسبب انتقاد الوزير؟!

وأضاف النائب: "هل كل وزير سيعاقب الناس في الدوائر إذا هاجمه النواب؟! مطالبًا بأن تكون هناك حالة من الانضباط في تعامل الوزراء مع البرلمان.

وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، النائبَ بتقديم طلب بالواقعة وفقًا لما نصت عليه اللائحة.

مجلس النواب محمد عبد الحميد هاشم وزير الاتصالات

الخبر التالى:

البرلمان يقر اتفاقية دعم تدريس اللغة الفرنسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شقق لمحدودي الدخل.. كيف تستفيد من مبادرة الرئيس للتمويل العقاري؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا