رئيس "النواب" يحيل قوانين المسنين والقومي للأمومة والنهوض باللغة العربية إلى اللجان النوعية

كتب- نشأت علي :

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من النائب عبد الهادي القصبي، بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والتشريعية.

وأحال جبالي أيضًا، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، مشروعَ قانون مقدمًا من عبد الهادي القصبي، بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة .

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدمًا من النائبة سولاف درويش، في شأن النهوض باللغة العربية إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشؤون الاقتصادية.