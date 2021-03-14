أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

رئيس "النواب" يحيل قوانين المسنين والقومي للأمومة والنهوض باللغة العربية إلى اللجان النوعية

02:57 م الأحد 14 مارس 2021
رئيس "النواب" يحيل قوانين المسنين والقومي للأمومة والنهوض باللغة العربية إلى اللجان النوعية

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي :

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من النائب عبد الهادي القصبي، بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والتشريعية.

وأحال جبالي أيضًا، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، مشروعَ قانون مقدمًا من عبد الهادي القصبي، بإصدار قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى لجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة .

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدمًا من النائبة سولاف درويش، في شأن النهوض باللغة العربية إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشؤون الاقتصادية.

المستشار حنفي جبالي مجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي حقوق المسني التضامن الاجتماعي

الخبر التالى:

شيخ الأزهر للسفير الألماني: قلقون من تصاعد الأنشطة العدائية لليمين المتطرف في الغرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا