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محامي مالك "عقار فيصل": 900 ألف جنيه تعويض الشقة.. والمحافظة طالبتنا بـ2 مليون جنيه قيمة الإزالة

07:38 م السبت 13 مارس 2021
محامي مالك "عقار فيصل": 900 ألف جنيه تعويض الشقة.. والمحافظة طالبتنا بـ2 مليون جنيه قيمة الإزالة

عقار الدائري

كتب- أسامة علي:

أعلن محمد عبدالعزيز، محامي مالك عقار "الدائري" الذي تم تفجيره أمس باستخدام الديناميت، أن محافظة الجيزة أخطرت مالك العقار بسداد مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الإزالة، و480 ألف جنيه ضريبة قمية مضافة.

وأنهت الأجهزة المختصة عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

وقال محامي مالك العقار، في تصريحات صحفية، إنه جاري تجهيز المبلغ المطلوب لتسديدها للمحافظة، مؤكدًا أن موكله سيتولى أعمال رفع مخلفات الإزالة على نفقته الخاصة.

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، أن عملية تفجير برج الهرم القريب من الطريق الدائري، لم تؤثر على الطريق الدائري، وبدأت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة في رفع مخلفات هدم العقار المحترق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البرج المقام بالقرب من الطريق الدائري سقط واقفًا دون الميل بأي اتجاه، ولم يؤثر على السلامة الإنشائية للطريق الدائري، مؤكدًا أنه تم تأسيس الطريق الدائري بأعلى معدلات الأمان وقوة التحمل، لأكثر من تلك التفجيرات.

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