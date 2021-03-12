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جهاز "حدائق أكتوبر" يبدأ تنفيذ خطة لزراعة النخيل بشوارع وطرق المدينة

10:58 م الجمعة 12 مارس 2021
جهاز "حدائق أكتوبر" يبدأ تنفيذ خطة لزراعة النخيل بشوارع وطرق المدينة

زراعة النخيل

(مصراوى):

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم البدء في زراعة النخيل المثمر بالشوارع والطرق بالمدينة ضمن خطة تطوير وزيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، لما لها من آثار بيئية وجمالية واضحة على المظهر الحضاري للمدينة.

وأشار مصطفى، اليوم الجمعة، إلى أنه تم البدء في توريد زراعة عدد 30 نخلة مثمرة أمام مبني جهاز المدينة، وطريق جامعة زويل، مؤكداً آنه سيتم استكمال خطة زراعة العديد من النخيل المثمر في الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم وضع خطة لري الأشجار المثمرة والحفاظ عليها لتلبي الغرض من زراعتها، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهدًا في تنفيذ الأعمال التي تضفي مظهرًا جماليًا على المدينة، وتلبي رغبة سكانها.

زراعة النخيل حدائق أكتوبر المسطحات الخضراء

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