"سقط واقفًا".. مصدر بالنقل: الطريق الدائري لم يتأثر بتفجير برج "فيصل المحترق"
كتب- أسامة علي:
قال مصدر مسئول بوزارة النقل، إن تفجير برج الهرم القريب من الطريق الدائري، لم يؤثر على الطريق الدائري.
وأنهت الأجهزة المختصة عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.
وبدأت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة، في رفع مخلفات هدم العقار المحترق، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن البرج المقام بالقرب من الطريق الدائري سقط واقفًا دون الميل بأي اتجاه، ولم يؤثر على السلامة الإنشائية للطريق الدائري، مؤكدًا أنه تم تأسيس الطريق الدائري بأعلى معدلات الأمان وقوة التحمل، لأكثر من تلك التفجيرات.
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