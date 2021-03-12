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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

04:27 م الجمعة 12 مارس 2021
شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد نهارًا، بارد ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن هناك شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت:

القاهرة: 23 11

الإسكندرية: 19 12

دمياط: 19 19

كاترين: 20 8

مطروح: 18 12

الغردقة: 26 15

الإسماعيلية: 23 12

أسوان: 31 14

الطقس درجات الحرارة الأمطار

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