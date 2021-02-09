أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان

08:20 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أقلعت طائرتا نقل عسكري من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

يأني ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن؟

وأشاد مسؤولو الجانب السوداني بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية؛ لتقديم الدعم لأبناء القارة، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يجابهها الشعب السوداني الشقيق.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان الشقيقة وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات.

مساعدات مصرية السودان السيسي

الخبر التالى:

"القباج": التضامن الاجتماعي تخدم أكثر من 40 مليون مواطن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص لمصراوي|"تاج الدين" يرد على تصريحات متداولة عن تأجيل الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا