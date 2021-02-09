بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان

كتب- محمد عبدالناصر:

أقلعت طائرتا نقل عسكري من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

يأني ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن؟

وأشاد مسؤولو الجانب السوداني بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية؛ لتقديم الدعم لأبناء القارة، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يجابهها الشعب السوداني الشقيق.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان الشقيقة وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات.