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"الإعلام" تنشر ملامح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف (إنفوجرافيك)

09:00 م الإثنين 08 فبراير 2021
"الإعلام" تنشر ملامح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف (إنفوجرافيك)

حياة كريمة لتطوير الريف

(مصراوي):

نشرت وزارة الدولة للإعلام، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنفوجرافيك"، حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تحت عنوان انطلاقة شاملة على طريق المستقبل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السسي وجّه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، على عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وزارة الدولة للإعلام المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير الريف الريف المصري

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