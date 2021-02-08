الرئيس السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد سامي:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافى الإسلامى الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد فى العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين 107 آلاف مصلی وترتفع مآذنه بطول 140 مترا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوى على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار (7 دور) بسعة إجمالية 3000 سيارة.​