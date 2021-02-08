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"تعاقدنا عليها بالفعل".. رئيس هاواي يكشف تكلفة العجلة الدوارة بالزمالك

12:41 م الإثنين 08 فبراير 2021
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كتب- محمد نصار:

قال أحمد متولي -نجل رجل الأعمال سيد متولي، رئيس النادي المصري البورسعيدي-، رئيس شركة هاواي للاستثمار المنفذة لمشروع "كايرو آي"، إن تكلفة التعاقد على العجلة الدوارة فقط تبلغ 250 مليون جنيه.

وأضاف متولي، في حوار لمصراوي: "نحن في مرحلة التراخيص وتجهيز الموقع، وتعاقدنا على العجلة الدوارة بالفعل جزء من هولندا وجزء من التشيك".

وتابع رئيس الشركة: "كان مندوب الشركة الهولندية يحضر المؤتمر الصحفي لتدشين المشروع، وتكلفة العجلة لوحدها حوالي 250 مليون جنيه".

كانت محافظة القاهرة دشنت مع شركة هاواي مشروع العجلة الدوارة "كايرو آي" في حديقة المسلة بمنطقة الزمالك وتعد العجلة هي الأكبر في أفريقيا والخامسة على مستوى العالم.

ولاقى المشروع انتقادات موسعة من قبل نواب وسياسيون وخبراء بيئة وتنسيق حضاري فضلا عن سكان الزمالك.

العجلة الدوارة شركة هاواي حديقة المسلة مشروع كايرو آي

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