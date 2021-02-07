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وزير الطيران يتفقد معدلات تشغيل شركة "إير كايرو"

08:00 م الأحد 07 فبراير 2021
وزير الطيران يتفقد معدلات تشغيل شركة "إير كايرو"

الطيار محمد منار ورئيس الشركة

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، شركة "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة للوزارة، وكان في استقباله حسين الشريف رئيس الشركة، في إطار متابعة سير العمل وجداول تشغيل الرحلات.

واستعرض رئيس الشركة خطة العمل ورؤيتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نتائج إيجابية خلال العام المالي 2020، مقارنة بالأعوام السابقة، كما استطاعت الشركة تحديث أسطول طائرتها بأحدث الطرازات، حيث انضمت طائرة جديدة من طراز A320CEO-Sharklet لأسطول الشركة، ومن المتوقع انضمام 4 طائرات أخرى من طراز A320NEO خلال العام الحالي.

وأشاد الوزير بما حققته الشركة من إنجاز ملموس، يتوافق مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التطوير من أجل تحقيق التنمية الشاملة لقطاع الطيران المدني، مضيفًا أن الوزارة تحرص على تحقيق التناغم والتكامل بين جميع شركات الطيران المصرية، بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

وزير الطيران محمد منار شركة إير كايرو

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