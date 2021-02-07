أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزير الاتصالات: توصيل الألياف الضوئية شرط لاستخراج رخص البناء من أول أبريل

06:42 م الأحد 07 فبراير 2021
وزير الاتصالات: توصيل الألياف الضوئية شرط لاستخراج رخص البناء من أول أبريل

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

(مصراوي):

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع بداية شهر أبريل المقبل سيكون هناك التزامًا على كل مستخرج رخصة عقار جديد، بتوصيل الألياف الضوئية، مثلها مثل باقي المرافق حتى يصدر له الترخيص، مؤكدًا أن الألياف الضوئية ستتعامل معاملة باقي المرافق.

جاء ذلك خلال تعقيب الوزير على كلمات النواب، بشأن بيانه عن أداء وزارة الاتصالات الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.

وقال الوزير في كلمته حول الآثار الصحية لأبراج شبكات المحمول، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يراقب الإشارات الناتجة عن الأبراج، ويتأكد بشكل مستمر من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وحول تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، أوضح الوزير، أن القانون نافذ منذ صدوره، وأن أي مواطن يتعرض لمخالفة يمكنه التقدم بشكواه للجهات المعنية.

عمرو طلعت وزارة الأتصالات رخص البناء الألياف الضوئية

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| شرط جديد للبناء أول أبريل.. وآخر فرص حل أزمة سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169106

    عدد المصابين

  • 132054

    عدد المتعافين

  • 9604

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106301056

    عدد المصابين

  • 77893980

    عدد المتعافين

  • 2318021

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. ليفربول 0-0 مانشستر سيتي.. ضربة جزاء مهدرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا