السيسي عن مشروعات الطرق والكباري: "هو ده كان مطلوب ولا أكتر؟"
(مصراوي):
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مايتردد من بعض المواطنين حول جدوى مشروعات الطرق والكباري التي يتم تنفيذها حاليًا على أرض مصر.
وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر": "هو انتوا شايفين اللي إحنا بنعمله ده، كان مطلوب ولا زيادة عن المطلوب، عندك كام عربية، 200 ألف في القاهرة والإسكندرية كل سنة، أنا باعمل كتير في كل شيئ، التعليم والصحة والزراعة والصناعة، بس الناس بتتكلم عن الطرق لأنها شايفها ولمساها طوال الوقت".
الخبر التالى:السيسي: من يستهدف مصر يستهدف الشعب وليس الرئيس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169106
عدد المصابين
-
132054
عدد المتعافين
-
9604
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106301056
عدد المصابين
-
77893980
عدد المتعافين
-
2318021
عدد الوفيات
إعلان