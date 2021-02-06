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السيسي عن مشروعات الطرق والكباري: "هو ده كان مطلوب ولا أكتر؟"

11:22 م السبت 06 فبراير 2021
السيسي عن مشروعات الطرق والكباري: "هو ده كان مطلوب ولا أكتر؟"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مايتردد من بعض المواطنين حول جدوى مشروعات الطرق والكباري التي يتم تنفيذها حاليًا على أرض مصر.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "MBC مصر": "هو انتوا شايفين اللي إحنا بنعمله ده، كان مطلوب ولا زيادة عن المطلوب، عندك كام عربية، 200 ألف في القاهرة والإسكندرية كل سنة، أنا باعمل كتير في كل شيئ، التعليم والصحة والزراعة والصناعة، بس الناس بتتكلم عن الطرق لأنها شايفها ولمساها طوال الوقت".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات الطرق والكباري عمرو أديب

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