أجهزة المدن الجديدة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الحالة الجوية

كتب- مصراوي:

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة أجهزة المدن الجديدة رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة ظروف عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشتركة، بهدف التعامل مع التقلبات الجوية بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى للتعامل مع سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع لا سيما بالمواقع الساخنة.

وأوضح الشربينى، أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، مضيفاً أن الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة عمل تعتمد على عدة محاور.

في سياق متصل، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، معدات وسيارات شفط المياه للوقوف على جاهزيتها لمجابهة التقلبات الجوية، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات.كما تفقد محطات الصرف الصحى بالمدينة، حيث تم التأكيد على تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزانات الوقود والتى تستخدم فى حالات انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة، ومتابعة مناسيب البيارات داخل المحطات.

بدوره، وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة والطريق الرئيسى بالمدينة.

وأكد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، على مسئولى الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس، مضيفاً أن لجنة الكوارث وغرفة الطوارئ كثفت من المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولا بأول والتعامل معها.

من جهته،وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة؛ الإدارات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تم نشر سيارات شفط المياه بأحياء المدينة المختلفة، والطريق الرئيسي بالمدينة، والمرور على جميع محطات الرفع بالمدينة .

في سياق متصل ، كثفت لجنة الكوارث وغرفة الطوارئ المرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أولا بأول.