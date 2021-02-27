"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. ومستشار الرئيس يحذر من موجة ثالثة في رمضان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 49 حالة جديدة.

وحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، من التجمعات للأفراد والعائلات خلال شهر رمضان القادم، متابعا: "يجب أن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة خلال شهر رمضان حتي لا تحدث موجة ثالثة من فيروس كورونا".​

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

49 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

عمرو أديب: مستمرون في ارتداء الكمامة لمدة لن تقل عن 5 سنوات مقبلة

مستشار الرئيس للصحة: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية لكورونا

وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا

الداخلية: ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة في يوم واحد

عوض تاج الدين: الدولة حرصت على تنويع مصادر الحصول على لقاحات كورونا

عوض تاج الدين يحذر: التجمعات خلال رمضان قد تتسبب في موجة ثالثة لكورونا

صور.. تطعيم نائب رئيس جامعة أسيوط باللقاح المضاد لفيروس كورونا

إغلاق 5 مساجد سعودية بعد إصابة 13 مصليًا بـ"كورونا"

جورج وسوف عن لقاح "كورونا": أنتظر دوري ومفيش حد أحسن من حد

الكويت: 5 حالات وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا

تقرير أوروبي: زيادة بمرضى "كوفيد-19" بالمستشفيات في ثلث دول الاتحاد الأوروبي

الصحة العالمية تحذر من تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

دراسة بريطانية: لقاح فايزر بيونتك يخفض من انتشار العدوى بكورونا

اكتشاف إصابات كورونا على متن سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط

لقاحات كورونا تمنع المرض.. لكن هل توقف انتقال العدوى؟

كوريا الجنوبية تدق ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية في جارتها الشمالية

خبير أمريكي يحذر من أعراض كورونا "طويلة الأمد" قد تصل إلى 9 أشهر

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في نيويورك قادرة على مواجهة اللقاحات المضادة

الصين: تسجيل 6 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج