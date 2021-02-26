"مستقبل وطن" يعتزم تقديم تعديل تشريعي بشأن قانون الشهر العقاري

(مصراوي):

أعلن حزب مستقبل وطن، إعداد هيئته البرلمانية بمجلس النواب، تعديلًا تشريعيًا على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد في الشهر العقاري، بهدف التسيير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.

جاء ذلك، في بيان رسمي للحزب، اليوم الجمعة، قال فيه: "تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائمًا على عهده بتمثيل صوت الشعب والسعي دومًا صوب تحقيق أماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسيير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري".

ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحه، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

يأتي ذلك بعد حالة الجدل التي أثارها قانون الشهر العقاري، وضريبة التصرفات العقارية الأيام الماضية بسبب إعلان وزارة العدل عن قرار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري.