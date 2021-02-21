"العدل" تخاطب نقيب المحامين بشأن القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي
كتب- مينا غالي:
خاطب المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، نقيب المحامين رجائي عطية، لاتخاذ ما يراه مناسبًا نحو مخاطبة المحامين المقيدين بالنقابة لسرعة اتخاذ إجراءات القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، من خلال الرابط: اضغط هنا
وقال خيري في خطابه: "بمناسبة صدور القانون رقم 146 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وما تضمنته المادة 17 من التزام المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومنهم الشركات المحلية والأجنبية، أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، بتحديد عنوان إلكتروني مختار، يتم إعلان الدعوى من خلاله وعليه، على أن ينشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان الإلكتروني المختار ومنه البريد الإلكتروني."
وأضاف: "نفيدكم بأنه صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، كما صدر المنشور الفني رقم 2 بتاريخ 19 / 1 / 2021، إلى مكاتب الشهر العقاري لتوجيه مكاتب الشهر العقاري لتنفيذ شروط القيد في السجل الإلكتروني (مرفق)."
وتابع: "ونأمل اتخاذ ما ترونه مناسبًا نحو مخاطبة المحامين المقيدين بنقابتكم الموقرة لسرعة اتخاذ إجراءات القيد في السجل الإلكتروني المشار إليه من خلال الموقع المخصص لهذا الغرض: اضغط هنا
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