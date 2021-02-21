أكثر الكلمات إنتشاراً

تامر أمين عمرو أديب فيلم السرب الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري حريق الدائري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

"موجة سيئة جديدة".. الأرصاد تكشف أسباب تجدد حالة عدم استقرار الطقس وموعدها

07:58 م الأحد 21 فبراير 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- أسامة علي:

تصوير- نادر نبيل:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار يومي الاثنين والثلاثاء، تكون ذروتها يوم الثلاثاء.

وعددت الأرصاد، في بيان لها اليوم الأحد، الأسباب وراء حالة عدم الاستقرار، وجاءت كالتالي:

- تعمق المنخفض المتواجد في طبقات الجو العليا، مع نشاط منخفض البحر الأحمر، وزيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية، الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر.

- انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية نتيجة المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا.

- وجود "وند شير" على السواحل الشمالية.

وقالت الهيئة، إن طقس الاثنين، سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

اقرأ أيضًا..

- موجة أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة عدم استقرار الطقس وموعد بدايتها

- أمطار بنسة 70%.. الأرصاد: موجة جديدة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

الأرصاد الطقس درجات الحرارة موجة سيئة جديدة

الخبر التالى:

بدون جمهور.. عرض موسيقي للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 177543

    عدد المصابين

  • 137294

    عدد المتعافين

  • 10298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 110797037

    عدد المصابين

  • 85733891

    عدد المتعافين

  • 2450569

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيراميدز يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بفوز هاديء على راسينج الإيفواري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا