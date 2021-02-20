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​مصطفى الفقي: ثروت عكاشة رائد من رواد الثقافة في العالم

11:36 م السبت 20 فبراير 2021
​مصطفى الفقي: ثروت عكاشة رائد من رواد الثقافة في العالم

الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية

(مصراوي):

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: نحتفل اليوم بتدشين احتفالية ثروت عكاشة خلال عام 2021، وكان قيمة كبرى ورائدًا من رواد الثقافة ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله.

وأضاف الفقي خلال الاحتفال بمئوية ميلاد الدكتور ثروت عكاشة، بدار الأوبرا المصرية: "يعتبر اليونسكو عكاشة، رائدًا من رواد العالم، بسبب إسهاماته في تأسيس الكثير من المؤسسات الثقافية وإنقاذ آثار النوبة ومعبدي فيلة وأبو سمبل، فقد حافظ على التراث ولم يجعل عشقه له عائقا أمام تطور المجتمع أو استكمال المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة".

وأكمل: "كان عكاشة من المقربين من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، تماما كما اقترب الأديب الفرنسي أندريه مالرو من الزعيم شارل ديجول، فقد كان مثقفا كبيرا يقف وسط مجموعة من الضباط الأحرار".

مصطفى الفقي مكتبة الإسكندرية ثروت عكاشة

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