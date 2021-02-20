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السيسي يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليًا بالتعاون مع الشركاء الأجانب

05:29 م السبت 20 فبراير 2021
السيسي يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليًا بالتعاون مع الشركاء الأجانب

اجتماع الرئيس السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، و"جانز" المجرية، و"سيجما" التشيكية، و"تروشيما" اليابانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر.

وأكد الرئيس لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حاليًا في مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبرى على مستوى الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات، مشددًا على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مختلف المجالات.

السيسي الهيئة الهندسية القوات المسلحة رئاسة الجمهورية

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