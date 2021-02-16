​الأوقاف ونقابة الإعلاميين ينظمان ندوة "الوعي والتنمية".. الخميس

كتب - محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف ونقابة الإعلاميين وبمشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحافظة جنوب سيناء، ندوة «الإعلام والوعي والتنمية»، في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

يأتي ذلك في إطار العمل الوطني المؤسسي التكاملي المشترك فيما يتصل بقضية الإعلام والوعي ودورهما في تحقيق التنمية.

وتأتي تلك الندوة لتأكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة، متخذين في هذا الاتجاة من الوعي والتثقيف والحوار الوطني المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعي الحر طريقاً للبناء والتنمية.

وتعالج الندوة قضيتين لا غنى لأحدهما عن الأخرى هما قضية الوعي وبخاصة مايتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلعة وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة، وهي قضيه التنمية التي تنطلق بقوة في كل ربوع الوطن ومنها وليس آخرها مبادرة رئيس الجمهوررية لتنمية الريف المصري.

ويحاضر في تلك الندوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويتحدث عن دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني ورفع درجات الوعى للمواطن

المصري، كما يتحدث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن التنمية الشاملة في جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية.

يأتي هذا بالاضافة الى كلمة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن الإعلام والوعي وانعكاسهما على التنمية في الدولة المصرية.

وتختتم المنصة كلماتها بكلمة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ويتحدث فيها عن دور الإعلام في رفع درجات الوعي ومحاربة

الشائعات.

وبعد كلمات المنصة سيتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل اسئلتهم واستفسارتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب أنتهاء الندوة سيقوم نقيب الاعلاميين بتكريم ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير في خدمة الوطن.