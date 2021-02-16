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بعد إقالته من الشرقية بأسبوعين.. زكريا الخطيب مديرا لأوقاف المنوفية​

09:22 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
بعد إقالته من الشرقية بأسبوعين.. زكريا الخطيب مديرا لأوقاف المنوفية​

الشيخ زكريا الخطيب

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ زكريا الخطيب بمنصب مديرا لأوقاف المنوفية، بعد أسبوعين من إقالته من منصب مدير أوقاف الشرقية.

ويعد تكليف الشيخ زكريا الخطيب بمنصب وكيل أوقاف المنوفية، خلفا للشيخ أحمد عبد المؤمن الذي يبلغ السن القانونية للمعاش في ال٢١ من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يتسلم الشيخ زكريا الخطيب مهام عمله وكيلا لوزارة الأوقاف بالمنوفية، الأحد المقبل.

في الوقت نفسه، نظمت مديرية أوقاف المنوفية، الأحد، حفلا لتكريم الشيخ أحمد عبد المؤمن مدير المديرية، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، بحضور مديري الإدارات ووكيل المديرية ومدير الدعوة.

زكريا الخطيب أوقاف المنوفية محمد مختار جمعة

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