غيوم وأمطار وحالة من عدم الاستقرار.. صور
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تصوير- نادر نبيل:
تشهد البلاد على مدار يومين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار ورياح وغيوم على بعض المناطق.
وكانت هيئة الأرصاد، أكدت في بيان لها عن حالة الطقس اليوم وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم ويسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية ويميل إلى البرودة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية ودافئ على جنوب الصعيد نهارًا فقط.
وأضافت هيئة الأرصاد في توقعاتها عن الطقس اليوم بوجود رياح نشطة على كافة الأنحاء مثيرة للأتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.
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